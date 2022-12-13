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13 декабря, 04:50

Фьюри будет тренироваться с экс-игроком МЮ перед боем с Усиком

Главный тренер "Ди Си Юнайтед" Руни станет спарринг-партнёром Фьюри перед боем с Усиком

Британский боксёр Тайсон Фьюри намерен пригласить для тренировок перед боем с украинцем Александром Усиком экс-футболиста клуба "Манчестер Юнайтед", ныне тренера американского ФК "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни.

"Мы собираемся привлечь Уэйна Руни к подготовке к бою с Усиком. Это не шутка, всё очень серьёзно", — приводит слова Фьюри ESPN.

Руни будет спарринг-партнёром боксёра. По словам Фьюри, он приедет в лагерь примерно на четыре недели.

Боксёр Усик заявил, что после поединка с Фьюри намерен разобраться с Уайлдером

Боксёр Усик заявил, что после поединка с Фьюри намерен разобраться с Уайлдером

Ранее Лайф писал, что Фьюри остался чемпионом мира по версии WBC, победив соотечественника Дерека Чисору. Это удалось сделать техническим нокаутом в 10-м раунде.

Обложка ©

Twitter / TYSON FURY

Артур Лапсаков

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