Фьюри будет тренироваться с экс-игроком МЮ перед боем с Усиком

Британский боксёр Тайсон Фьюри намерен пригласить для тренировок перед боем с украинцем Александром Усиком экс-футболиста клуба "Манчестер Юнайтед", ныне тренера американского ФК "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни.

"Мы собираемся привлечь Уэйна Руни к подготовке к бою с Усиком. Это не шутка, всё очень серьёзно", — приводит слова Фьюри ESPN.

Руни будет спарринг-партнёром боксёра. По словам Фьюри, он приедет в лагерь примерно на четыре недели.