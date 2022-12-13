Фьюри будет тренироваться с экс-игроком МЮ перед боем с Усиком
Главный тренер "Ди Си Юнайтед" Руни станет спарринг-партнёром Фьюри перед боем с Усиком
Британский боксёр Тайсон Фьюри намерен пригласить для тренировок перед боем с украинцем Александром Усиком экс-футболиста клуба "Манчестер Юнайтед", ныне тренера американского ФК "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни.
"Мы собираемся привлечь Уэйна Руни к подготовке к бою с Усиком. Это не шутка, всё очень серьёзно", — приводит слова Фьюри ESPN.
Руни будет спарринг-партнёром боксёра. По словам Фьюри, он приедет в лагерь примерно на четыре недели.
Ранее Лайф писал, что Фьюри остался чемпионом мира по версии WBC, победив соотечественника Дерека Чисору. Это удалось сделать техническим нокаутом в 10-м раунде.
Twitter / TYSON FURY