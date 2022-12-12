Кто больше всего заработал в 2022 году и где будут самые большие зарплаты в 2023-м Кадровики анонсировали заметный рост зарплат сразу в нескольких сферах. Какие тренды наметились в 2022 году, какие специалисты будут востребованы в 2023-м и в каких сферах будут платить больше? 11 декабря, 23:40 Обложка © ТАСС / Сергей Карпов

Кто больше всего заработал в 2022 году

По данным сервиса "Банк данных заработных плат hh.ru", на настоящий момент самые высокие реальные зарплаты получают специалисты по стратегическому планированию, оргразвитию и оптимизации бизнес-процессов. В среднем их доходы составили 147,8 тыс. руб. в месяц. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Следом идут разработчики и программисты со средней зарплатой по стране 144,6 тыс. руб. (+6%), аналитики и исследователи — 132,9 тыс. руб. (без изменений к 2021 году), менеджеры по развитию бизнеса — 132,7 тыс. руб. (+3%), а также финансисты и экономисты — 111,8 тыс. руб. (+7%).

По итогам третьего квартала 2022 года анализ данных по фактическим и фиксированным зарплатам показывает, что в группе профессий, относящихся к белым воротничкам (преимущественно офисные работники и работники интеллектуального труда), средний прирост составил 5%. Для сравнения: в группе синих воротничков (рабочие, строители, а также массовый и линейный персонал) прирост был в среднем 7%, что выше рынка в целом (+6,4%).

— Именно в группе профессий синих воротничков сейчас на рынке труда наблюдается самый острый дефицит кадров и, соответственно, самая низкая конкуренция за рабочие места. Так, в октябре 2022 года на одну вакансию рабочего в стране приходилось 0,8 резюме, в сфере добычи сырья — 0,6 резюме, в строительстве — 1,2 резюме, на производстве и в транспорте/логистике — 2 резюме, — рассказала руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

К концу 2022 года вновь проявилась ситуация с острым дефицитом людей рабочих, производственных, строительных специальностей, а также массового персонала — от розничной торговли и логистики до общепита. В противоположность этому появились возможные сложности с поиском или сменой работы у представителей беловоротничковых профессий (юристов, экономистов, бухгалтеров, маркетологов).

Официантка во время работы в ресторане Friday’s. Фото © ТАСС / Максим Шеметов

К позитивным трендам года можно отнести рост спроса на среднее специальное образование у молодёжи, перезапуск программ наставничества на производстве (в том числе в связи с санкциями), обучения и переобучения на стороне работодателя по тем специальностям, которые ему нужны в данный момент и в будущем.

— Отдельно выделю позитивный момент со снижением всех видов дискриминации при найме на работу (пол/возраст) — как в среде возрастных соискателей (50+), так и очень молодых (14–18), — рассказала Наталья Данина.

В течение этого года наиболее высокую активность в найме сохраняли компании в сферах IT и телекома, офисных служб и бизнес-услуг, производства и промышленности, ретейла и общественного питания. Именно в этих отраслях заметно больше всего открытых вакансий. Об этом рассказала директор по аналитике и Data Science сервиса "Работа.ру" Алёна Артемьева.

На лучшие условия труда по-прежнему могут рассчитывать соискатели в сфере IT. При этом зачастую от них требуют самой высокой квалификации. В этом случае специалист может рассчитывать на зарплату по верхней планке, самый широкий соцпакет, а также выбор формата занятости.

— В других сферах мы также замечаем рост зарплатных предложений в этом году, так как дефицит кадров значительно усилился. Сейчас на рынке складывается следующая ситуация: квалифицированный персонал в России становится дороже. Можно уверенно говорить, что по специалистам сопоставимых профессий зарплаты выросли, а не снизились. В результате многие компании вынуждены перестраивать процессы найма и искать специалистов с меньшим опытом. При этом предлагают им довольно высокие зарплаты, так как наём более опытных специалистов становится финансово невыгоден, — отметила Алёна Артемьева.

По данным платформы "Авито Работа", медианная зарплата по всем группам массовых профессий по стране составляет 58 тыс. руб. Самые высокие выплаты по итогам 11 месяцев 2022 года предлагали в таких группах профессий, как "Транспорт, логистика" (75,5 тыс. руб.), "Строительство" (70 тыс. руб.) и "Автомобильный бизнес" (65 тыс. руб.).

Водитель автобуса ГУП МО "Мострансавто". Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

— Что касается уже наметившихся трендов, в уходящем году стали активнее выходить на отечественный рынок турецкие и азиатские бренды. Вследствие чего безусловными лидерами по востребованности персонала оказались сфера продаж, ретейла и логистики. По этой же причине в 2023 году сохранится высокий спрос на работников со знанием иностранных (в частности, восточных) языков, — рассказал управляющий директор платформы "Авито Работа" Артём Кумпель.

Также на фоне продолжающегося демографического кризиса 90-х годов в трудовую деятельность активно вовлекалась молодёжь и сотрудники 45+. Что интересно, в этом году соискатели стали проявлять большую избирательность. Если раньше на их выбор могла повлиять небольшая разница в зарплате, то теперь важное значение играют социальный пакет, возможности карьерного роста, обучения и переобучения, а также отзывы других пользователей о работодателях.

По данным платформы "Авито Работа", почти половина (48%) всех соискателей ориентируются на отзывы при выборе работодателей. В турбулентное время базовая потребность безопасности приобретает бОльшее значение, поэтому ожидается дальнейший спрос на благонадёжных работодателей.

Кому больше всего заплатят в 2023 году

Вполне вероятно, что нынешние тренды сохранятся и в следующем году. В этом случае можно ожидать, что зарплаты рабочего, линейного, массового персонала будут расти более высокими темпами, чем по рынку труда в целом. При этом больше всего получать будут IT-специалисты, а также менеджеры по стратегическому планированию и развитию бизнеса в сложных экономических условиях. Такой прогноз сделала Наталья Данина.

Несмотря на период турбулентности в экономике, рынок труда в стране на протяжении всего года оставался достаточно стабильным. Уровень безработицы всё ещё ниже пандемийных показателей. Однако такая устойчивость может быть вызвана факторами не самыми позитивными: отток трудовых мигрантов, отъезд специалистов из страны, углубление демографического кризиса и вызванный ими дефицит рабочей силы — всё это формирует повышенный спрос на кадры.

— Особенно заметный рынок соискателя складывается под конец года в сфере предложений для синих воротничков: там уже сейчас конкуренция за вакансии низкая. А с учётом тренда на импортозамещение и необходимости развивать собственные производства спрос на специальности с низким порогом входа сохранится и в следующем году, — пояснил операционный директор технологической платформы "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

При этом белым воротничкам найти работу будет труднее. Баланс спроса и предложения здесь скажется на цене труда. По рабочим специальностям можно ожидать прироста на фоне дефицита кадров. На поле интеллектуального труда, скорее всего, нет (или темпы будут невысокими).

Сергей Сухоставец также отметил, что в этом году активировался тренд на аренду кадров и аутсорс. Так, бизнес стал активнее сотрудничать с фрилансерами: уже сейчас, по опросам, таких компаний более 50%, а в начале года сотрудничество с фрилансерами практиковала только каждая пятая компания. В следующем году аренда может стать ещё популярнее, так как в кризисный период важно не только оптимизировать расходы, но и быть подвижными. Модель аренды кадров позволяет делать и то и другое.

— Ещё один определяющий фактор на следующий год — государство как главный работодатель. Уже сейчас доля государства и связанных так или иначе с ним компаний в экономике, по данным МВФ, составляет более 30%. По данным ФАС, эта доля может быть на деле вдвое больше — 70%. Понятно, что в ближайшие пару лет именно госкомпании, бюджетные учреждения и государственные заказы будут гарантировать рабочие места. При этом вклад [представителей] частного бизнеса, в особенности малого и среднего, которым в кризис тяжело, будет сокращаться, — добавил Сергей Сухоставец.

По его словам, учитывая эти факторы, можно сделать и прогнозы по зарплате. Гарантированно подрастут оклады у бюджетников. Рост может составить в среднем 8–10%. Также прибавку могут получить те, чей оклад привязан к показателю МРОТ. С 1 января показатель вырастет до 16 242 рублей в месяц, а значит, следует ожидать индексации всем, кто получает минималку. Кроме того, сложившийся дефицит кадров с большой вероятностью даст толчок росту зарплат специалистов особо дефицитных профессий. Сейчас есть спрос на синие воротнички: строителей, курьеров, грузчиков, водителей, мастеров по ремонту, автомехаников.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

— По этим направлениям зарплаты могут подрасти от 15 до 25%. Также традиционно могут подрасти и гонорары в сфере разработки ПО и финансов. С ростом спроса на услуги банковского сектора и запросом на импортозамещение IT-решений зарплаты в этих отраслях могут подняться на 10–30%. Не обойдёт прибавка и фрилансеров. На фоне популярности аренды кадров и аутстаффинга спрос на фриланс-услуги будет формироваться на стороне бизнеса, что позитивно скажется на суммах вознаграждений. Суммы сделок тут также могут подрасти на 15–20%, — считает Сергей Сухоставец.

Артём Кумпель обратил внимание, что в следующем году перспективной отраслью останется сфера продаж. Также будут востребованы специалисты, занятые в логистике и цепях поставок. Расширение экономических связей на Восток, в Африку и Азию продолжит формировать тренд на специалистов со знанием языков этих регионов. Кроме того, сохранится высокий спрос на технических специалистов и квалифицированных рабочих в отраслях машиностроения, производства, промышленности, АПК, что обусловлено развитием программ импортозамещения. Продолжающийся рост рынка недвижимости продолжит стимулировать спрос на специалистов строительной сферы. Аналитик прогнозирует также сохранение высокого спроса на медицинских и социальных работников.

Авторы Нина Важдаева