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13 декабря, 05:44

"Верни нам деньги!": Заявление Зеленского о новом пакете помощи от США вывело из себя американцев

Заявление Зеленского о новом пакете помощи от США вывело из себя американцев

Американские пользователи "Твиттера" пришли в ярость после заявления украинского лидера Владимира Зеленского об очередном пакете помощи от США.

Так, в комментариях к записи, опубликованной Зеленским в социальной сети, они посоветовали прекратить ему хвалиться получением помощи от Запада и вместо этого скорее сесть за стол переговоров с Россией.

"Хватит брать наши деньги! Достаточно! Урегулирование путём переговоров — ваш единственный выход!" — указал читатель.

"Ваш народ без электричества, газового отопления и воды, а вы благодарите "западный фронт", который сталкивает вас с обрыва??? Вместо этого работайте над мирным решением!" — написал комментатор.

"Я так устал от того, что ты забираешь все наши заработанные тяжким трудом деньги. Ты просто обдираешь американцев! Где мои деньги? Я уверен, что мог бы использовать некоторые!" — сыронизировал другой.

Кроме того, читателям в комментариях показалось, что украинский лидер просто над ними издевается, рассказывая о "бесконечной помощи", которую получает от США. Как указали пользователи, со стороны это больше похоже на "операцию по отмыванию денег", на которые" Зеленский купит очередной особняк".

Звонки Зеленского лидерам G7 назвали "дипломатической суматохой"

Звонки Зеленского лидерам G7 назвали "дипломатической суматохой"

Напомним, накануне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский поговорили по телефону. По словам украинского лидера, они скоординировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7, в котором Украина примет участие. Он добавил, что Байден заявил о позитивном отношении США к предложенной Украиной "формуле мира". Также обсуждалось "оборонное взаимодействие, ПВО, артиллерия, защита инфраструктуры" и вопросы энергетики.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Оксана Попова

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