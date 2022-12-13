"Верни нам деньги!": Заявление Зеленского о новом пакете помощи от США вывело из себя американцев

Американские пользователи "Твиттера" пришли в ярость после заявления украинского лидера Владимира Зеленского об очередном пакете помощи от США.

Так, в комментариях к записи, опубликованной Зеленским в социальной сети, они посоветовали прекратить ему хвалиться получением помощи от Запада и вместо этого скорее сесть за стол переговоров с Россией.

"Хватит брать наши деньги! Достаточно! Урегулирование путём переговоров — ваш единственный выход!" — указал читатель.

"Ваш народ без электричества, газового отопления и воды, а вы благодарите "западный фронт", который сталкивает вас с обрыва??? Вместо этого работайте над мирным решением!" — написал комментатор.

"Я так устал от того, что ты забираешь все наши заработанные тяжким трудом деньги. Ты просто обдираешь американцев! Где мои деньги? Я уверен, что мог бы использовать некоторые!" — сыронизировал другой.

Кроме того, читателям в комментариях показалось, что украинский лидер просто над ними издевается, рассказывая о "бесконечной помощи", которую получает от США. Как указали пользователи, со стороны это больше похоже на "операцию по отмыванию денег", на которые" Зеленский купит очередной особняк".