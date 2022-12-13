Twitter распустил совет по доверию и безопасности

Американская компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, который раньше консультировал по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей, передаёт CNN.

По данным издания, соответствующее письмо по почте получили члены совета. Как указано, в связи с переоценкой способов "привносить внешние соображения" в продукт было принято решение, что объединение является не самой лучшей структурой для подобных целей. CNN также уточнил, что ещё на прошлой неделе посты покинули сразу три участника данной организации.