Twitter распустил совет по доверию и безопасности
CNN: Twitter распустил совет по доверию и безопасности
Американская компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, который раньше консультировал по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей, передаёт CNN.
По данным издания, соответствующее письмо по почте получили члены совета. Как указано, в связи с переоценкой способов "привносить внешние соображения" в продукт было принято решение, что объединение является не самой лучшей структурой для подобных целей. CNN также уточнил, что ещё на прошлой неделе посты покинули сразу три участника данной организации.
Кстати, ранее Лайф писал, что новый владелец компании Twitter Илон Маск после массовых увольнений устроил на работу двоюродных братьев по отцовской линии, своего адвоката, а также "правую руку". Один из братьев — Эндрю Маск — стал инженером программного обеспечения, а Джеймс Маск назначен на роль разнопланового помощника.
ТАСС / AP / Godofredo A. VГЎsquez