Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 21 декабря

Российские авиавласти продлили ограничения на полёты в ряд аэропортов юга и центра России. Как сообщает пресс-служба Росавиации, запрет будет действовать по меньшей мере до 21 декабря.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 21 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.

Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом остальные российские авиагавани продолжают работать в обычном режиме.