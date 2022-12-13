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13 декабря, 06:07

Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 21 декабря

Российские авиавласти продлили ограничения на полёты в ряд аэропортов юга и центра России. Как сообщает пресс-служба Росавиации, запрет будет действовать по меньшей мере до 21 декабря.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 21 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.

Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом остальные российские авиагавани продолжают работать в обычном режиме.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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