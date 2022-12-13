Российские войска успешно продвигаются на Угледарском, Марьинском и других направлениях

Несмотря на то что обстановка на фронте остаётся напряжённой, российские войска успешно продвигаются на Угледарском, Марьинском, других направлениях. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Обстановка на линии фронта остаётся сложной. Но тем не менее наши подразделения продолжают продвигаться вперёд. Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но <…> наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперёд", — сказал Пушилин в беседе с РИА "Новости".

По его словам, когда речь идёт об освобождении населённых пунктов, роль играют каждые 100–200 метров. Так, например, на Марьинском направлении бойцы подошли вплотную к самой Марьинке, бои идут уже близко к застройке. Пушилин отметил, что войска успешно отражают все контратаки ВСУ несмотря на то, что те постоянно подтягивают резервы, пытаясь вернуть утерянные позиции.

Врио главы республики рассказал также и об успехах на Первомайском направлении, что особенно важно для мирных жителей, поскольку чем дальше линия фронта, тем тяжелее ВСУ обстреливать населённые пункты и, в частности, Донецк. Бои также идут в направлении Артёмовска и Майорска, добавил Пушилин.