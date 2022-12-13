В ЛНР рассказали о хитрых уловках ВСУ, отказывающихся идти в бой под Артёмовском

Украинские военные не хотят идти в контрнаступление под Артёмовском и саботируют приказы вышестоящего командования. Как рассказал ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, чтобы не выполнять указания, бойцы ВСУ идут на хитрые уловки.

По словам Марочко, в районе Артёмовска в подразделениях ВСУ наблюдаются "массовые саботажи и игнорирование приказов вышестоящего командования". Например, в одном из бронетанковых подразделений ВСУ механики-водители слили топливо, чтобы не идти в наступление.

"А совместный штурмовой отряд из наёмников, кадровых украинских военнослужащих и мобилизованных не доехал до места сбора и, укрывшись в лесополосе, сообщил командованию, что из-за плохих погодных условий их транспортное средство застряло, поэтому они не могут прибыть вовремя", — сказал он и добавил, что командиры ВСУ прикрываются погодой и списывают большие потери в рядах на "неблагоприятные метеоусловия".