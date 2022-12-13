Жена главного дирижёра ансамбля "Донбасс" погибла при украинском обстреле
Супруга главного дирижёра ансамбля "Донбасс" Рыжова погибла при обстреле со стороны ВСУ
Главный дирижёр заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" Пётр Рыжов потерял супругу из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале музыкального коллектива. Двое детей остались без матери.
Артисты ансамбля и весь его коллектив выразил соболезнования в связи с трагедией.
"Нет слов, которые могут передать всю нашу горечь и сочувствие, утешить и облегчить боль потери", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб во время ударов ВСУ по центру города в Донецке. А недавно во время ожесточённого обстрела погибла 29-летняя депутат Народного совета ДНР, волонтёр и поэтесса Мария Пирогова. Президент России Владимир Путин наградил Пирогову орденом Мужества посмертно.