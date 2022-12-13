Жена главного дирижёра ансамбля "Донбасс" погибла при украинском обстреле

Главный дирижёр заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" Пётр Рыжов потерял супругу из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале музыкального коллектива. Двое детей остались без матери.

Артисты ансамбля и весь его коллектив выразил соболезнования в связи с трагедией.