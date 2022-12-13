Собчак призналась, что её больше всего раздражает в Израиле

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что её раздражает в Израиле, где она часто бывает в командировках. По словам журналистки, это вечные праздники, из-за которых всё закрыто.

"Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь, как ни приедешь, всё время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и всё закрыто", — заявила Собчак в беседе с иноагентом Михаилом Шацем*.

Шац согласился, что это непривычно, но, по его мнению, большое количество выходных демонстрирует жизнелюбие жителей Израиля.

А ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин** и его жена, певица Алла Пугачёва, которые покинули Россию, могут быть лишены израильского гражданства. Законность оформления документов звёздными супругами поставил под сомнение местный журналист Равив Друкер. Дело в том, что по законам Израиля сознательно сменившие веру иудеи лишены права на репатриацию. Соответственно, у шоумена нет права на израильский паспорт, согласно закону о возвращении.