Собчак призналась, что её больше всего раздражает в Израиле
Собчак рассказала, что её раздражают постоянные праздники в Израиле
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что её раздражает в Израиле, где она часто бывает в командировках. По словам журналистки, это вечные праздники, из-за которых всё закрыто.
"Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь, как ни приедешь, всё время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и всё закрыто", — заявила Собчак в беседе с иноагентом Михаилом Шацем*.
Шац согласился, что это непривычно, но, по его мнению, большое количество выходных демонстрирует жизнелюбие жителей Израиля.
А ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин** и его жена, певица Алла Пугачёва, которые покинули Россию, могут быть лишены израильского гражданства. Законность оформления документов звёздными супругами поставил под сомнение местный журналист Равив Друкер. Дело в том, что по законам Израиля сознательно сменившие веру иудеи лишены права на репатриацию. Соответственно, у шоумена нет права на израильский паспорт, согласно закону о возвращении.
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.
**Включён в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / Сергей Карпухин