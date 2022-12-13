В Белоруссии по приказу Лукашенко началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боевой готовности войск началась в Белоруссии. Об этом информирует во вторник Министерство обороны страны.

"По поручению президента Республики Беларусь – главнокомандующего Вооружёнными силами Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", — говорится в сообщении ведомства.

Мероприятия, как утверждают военные, будут носить комплексный характер. Войскам в кратчайшие сроки предстоит выдвинуться в обозначенные учениями районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки в Молодечненском районе Минской области — Неман и Березина.

"В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", — добавили в пресс-службе.