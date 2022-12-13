Канье Уэст завёл канал в Telegram
Известный американский рэпер Канье Уэст, который из-за своих высказываний в последнее время часто становится героем громких скандалов, стал ближе к народу. Аккаунт с его именем появился в мессенджере Telegram.
Аккаунт Канье Уэста. Скриншот © Telegram / ye
Количество подписчиков канала "главного антисемита декабря" растёт с большой скоростью, однако увеличивается не так стремительно, как у бывшего президента США Дональда Трампа в "Твиттере".
Как утверждают американские СМИ, это официальный аккаунт артиста. Ранее пришествие рэпера в мессенджер анонсировал его друг Ник Фуэнтес. При этом галочки верификации на канале пока нет, а из постов — запись интервью из Clubhouse и письмо российскому президенту Владимиру Путину с приглашением встретиться 15 декабря.
Письмо Канье Уэста, опубликованное в его телеграм-канале. Скриншот © Telegram / ye
Вместе с тем Канье поспешил поблагодарить власти за возвращение баскетболистки Бриттни Грайнер, помолился об американском офицере Поле Уилане, а также предложил Трампу стать его вице-президентом.
Кстати, ранее Лайф писал, что аккаунт американского рэпера Канье Уэста в "Твиттере" будет вновь заблокирован. Причиной послужило антисемитское интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, в котором рэпер открыто признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.
ТАСС / AP / Invision / Evan Agostini