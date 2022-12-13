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13 декабря, 07:18

Канье Уэст завёл канал в Telegram

Известный американский рэпер Канье Уэст, который из-за своих высказываний в последнее время часто становится героем громких скандалов, стал ближе к народу. Аккаунт с его именем появился в мессенджере Telegram.

Аккаунт Канье Уэста. Скриншот © Telegram / ye

Аккаунт Канье Уэста. Скриншот © Telegram / ye

Количество подписчиков канала "главного антисемита декабря" растёт с большой скоростью, однако увеличивается не так стремительно, как у бывшего президента США Дональда Трампа в "Твиттере".

Как утверждают американские СМИ, это официальный аккаунт артиста. Ранее пришествие рэпера в мессенджер анонсировал его друг Ник Фуэнтес. При этом галочки верификации на канале пока нет, а из постов — запись интервью из Clubhouse и письмо российскому президенту Владимиру Путину с приглашением встретиться 15 декабря.

Письмо Канье Уэста, опубликованное в его телеграм-канале. Скриншот © Telegram / ye

Письмо Канье Уэста, опубликованное в его телеграм-канале. Скриншот © Telegram / ye

Вместе с тем Канье поспешил поблагодарить власти за возвращение баскетболистки Бриттни Грайнер, помолился об американском офицере Поле Уилане, а также предложил Трампу стать его вице-президентом.

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Кстати, ранее Лайф писал, что аккаунт американского рэпера Канье Уэста в "Твиттере" будет вновь заблокирован. Причиной послужило антисемитское интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, в котором рэпер открыто признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.

Обложка ©

ТАСС / AP / Invision / Evan Agostini

Николь Вербер

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