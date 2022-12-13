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Регион
Опубликовано 13 декабря 2022, 06:59
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Пушилин: Удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева

Удары российской стороны по энергетическим объектам украинской инфраструктуры приближают военное поражение Киева. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал и.о. главы ДНР Денис Пушилин.

В частности, атака ВС РФ по данным объектам усложняет военную логистику, а также затрудняет коммуникации между украинскими подразделениями.

"[Удары] делают невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооружённые формирования Украины ремонтируют свою технику, и, конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается", — подчеркнул Пушилин.

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Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Оксана Попова
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