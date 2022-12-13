Пушилин: Удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева
Удары российской стороны по энергетическим объектам украинской инфраструктуры приближают военное поражение Киева. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал и.о. главы ДНР Денис Пушилин.
В частности, атака ВС РФ по данным объектам усложняет военную логистику, а также затрудняет коммуникации между украинскими подразделениями.
"[Удары] делают невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооружённые формирования Украины ремонтируют свою технику, и, конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается", — подчеркнул Пушилин.
Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.
ТАСС / Валерий Шарифулин