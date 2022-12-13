Рогов: ВС РФ вышли на такие цифры уничтожения сил ВСУ, которых раньше не было

ВС РФ на прошлой неделе уничтожили на Запорожском направлении рекордное количество украинских реактивных систем залпового огня западного производства. По данным председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, число уничтоженных за три дня РСЗО примерно равно потерям ВСУ за два месяца.

"На прошлой неделе было уничтожено у нас на Запорожском направлении в течение буквально трёх дней порядка полутора десятков РСЗО MLRS, HIMARS и MARS II американского и немецкого производства. <...> Впервые количество уничтоженных РСЗО на Запорожском направлении соизмеримо с потерями противника за два месяца в РСЗО именно импортного производства", — цитирует Рогова ТАСС.

Он уточнил, что ВСУ понесли потери в районе населённых пунктов Шевченковское, Григоворовка, Кривой Рог и на границе Запорожской области и ДНР.

Рогов связывает рекордное число уничтоженных РСЗО с повышением уровня осведомлённости разведки, более активными действиями жителей той части Запорожской области, которая пока находится под контролем Киева.

"Учения учениями, но бой даёт совсем другой опыт, поэтому мы вышли на эти цифры уничтожения противника, которых раньше не было", — добавил Рогов.