Украинские артиллеристы обстреляли позиции друг друга под Кременной

Украинские военные обстреляли позиции друг друга из артиллерийских орудий. Произошло это неподалёку от Кременной, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями", — написал он в телеграм-канале.

Дружественный огонь мог быть связан с личной неприязнью украинских военных к иностранным наёмникам, которые воюют на одной стороне, допустил Марочко. Либо ВСУ в очередной раз испытывают проблемы со связью, добавил офицер.