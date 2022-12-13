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Регион
Опубликовано 13 декабря 2022, 07:13
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Украинские артиллеристы обстреляли позиции друг друга под Кременной

Офицер НМ ЛНР Марочко: Под Кременной ВСУ обстреляли позиции друг друга из артиллерии

Украинские военные обстреляли позиции друг друга из артиллерийских орудий. Произошло это неподалёку от Кременной, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями", — написал он в телеграм-канале.

Дружественный огонь мог быть связан с личной неприязнью украинских военных к иностранным наёмникам, которые воюют на одной стороне, допустил Марочко. Либо ВСУ в очередной раз испытывают проблемы со связью, добавил офицер.

Марочко: Иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск
Марочко: Иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск

Ранее Андрей Марочко рассказал, что под Артёмовском бойцы ВСУ отказываются идти в бой, выдумывая различные хитрые уловки. Например, сливают бензин из бронемашин или врут командованию, что застряли в снегу по пути на позиции.

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ТАСС / AP / LIBKOS

Максим Плетнёв
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