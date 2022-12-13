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13 декабря, 07:23

Пушилин анонсировал скорое освобождение Марьинки

Пушилин заявил, что ВС РФ скоро возьмут под контроль Марьинку в ДНР

Российские военные скоро полностью вытеснят подразделения ВСУ из Марьинки в ДНР, несмотря на сложившуюся там непростую ситуацию. Об этом заявил в эфире телеканала "Соловьёв Live" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По Марьинке ситуация сложная. Но она абсолютно точно идёт к тому, что этот населённый пункт скоро будет под нашим контролем", пояснил он.

Российские войска на 70% освободили Марьинку в ДНР

Российские войска на 70% освободили Марьинку в ДНР

Как также сообщал Пушилин, на Марьинском направлении российские бойцы подошли вплотную к самой Марьинке, бои идут уже близко к застройке. Он отметил, что войска успешно отражают все контратаки ВСУ, несмотря на то что те постоянно подтягивают резервы, пытаясь вернуть утерянные позиции.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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