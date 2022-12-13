Пушилин анонсировал скорое освобождение Марьинки

Российские военные скоро полностью вытеснят подразделения ВСУ из Марьинки в ДНР, несмотря на сложившуюся там непростую ситуацию. Об этом заявил в эфире телеканала "Соловьёв Live" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По Марьинке ситуация сложная. Но она абсолютно точно идёт к тому, что этот населённый пункт скоро будет под нашим контролем", — пояснил он.