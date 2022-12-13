Россиян предупредили о "новогодних мошенниках", орудующих на маркетплейсах

В преддверии Нового года мошенники стали вести более активную деятельность. Как рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв, нередко граждане сталкиваются с обманом при покупке подарков, особенно на маркетплейсах.

Соловьёв рассказал, что злоумышленники обосновались на различных торговых площадках в Интернете. Встречаются инциденты, когда человек, желающий приобрести подарок на маркетплейсе, попадает на иной сайт. В итоге он переводит деньги не продавцу, а преступнику. Также зафиксированы факты мошенничества при реализации домашних животных, которых часто дарят на Новый год, дорогостоящей бытовой техники, часов и санкционного алкоголя. Чтобы не лишиться финансов и не омрачить праздник, нужно придерживаться определённых правил, пояснил юрист.

"Нужно быть особенно внимательными, тщательно перепроверять сайты продавцов, кроме того, иметь в виду, что продавец, предложивший продолжить общение в любом из мессенджеров, на 99% мошенник", — убеждён эксперт.