Россиян предупредили о "новогодних мошенниках", орудующих на маркетплейсах
Юрист Соловьёв предупредил о мошенниках, которые активизировались в преддверии Нового года
В преддверии Нового года мошенники стали вести более активную деятельность. Как рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв, нередко граждане сталкиваются с обманом при покупке подарков, особенно на маркетплейсах.
Соловьёв рассказал, что злоумышленники обосновались на различных торговых площадках в Интернете. Встречаются инциденты, когда человек, желающий приобрести подарок на маркетплейсе, попадает на иной сайт. В итоге он переводит деньги не продавцу, а преступнику. Также зафиксированы факты мошенничества при реализации домашних животных, которых часто дарят на Новый год, дорогостоящей бытовой техники, часов и санкционного алкоголя. Чтобы не лишиться финансов и не омрачить праздник, нужно придерживаться определённых правил, пояснил юрист.
"Нужно быть особенно внимательными, тщательно перепроверять сайты продавцов, кроме того, иметь в виду, что продавец, предложивший продолжить общение в любом из мессенджеров, на 99% мошенник", — убеждён эксперт.
А юрист Пономарёва рассказала, за что можно получить штраф, отмечая Новый год за городом. Многие россияне, уставшие от городской суеты, стремятся встретить Новый год на даче или отправиться в деревню к родственникам. Но многие не знают, что за нарушение некоторых правил безопасности предусмотрены серьёзные штрафы.
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