Малкин стал вторым по числу победных шайб в составе "Питтсбурга", обойдя Ягра

Российский нападающий Евгений Малкин вышел на второе место по числу заброшенных шайб в составе "Питтсбург Пингвинз", обойдя чеха Яромира Ягра. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Накануне "Питтсбург" одержал победу над "Даллас Старз" со счётом 2:1. Малкин принёс команде победу, удачно поразив ворота противника. На счету 36-летнего россиянина за всю его карьеру — 79 победных голов. Тогда как у Ягра — 78, а лидирует в этом рейтинге по-прежнему канадец Сидни Кросби (83).