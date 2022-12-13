Малкин стал вторым по числу победных шайб в составе "Питтсбурга", обойдя Ягра
Евгений Малкин. Обложка © ТАСС / AP / Keith Srakocic
Российский нападающий Евгений Малкин вышел на второе место по числу заброшенных шайб в составе "Питтсбург Пингвинз", обойдя чеха Яромира Ягра. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Накануне "Питтсбург" одержал победу над "Даллас Старз" со счётом 2:1. Малкин принёс команде победу, удачно поразив ворота противника. На счету 36-летнего россиянина за всю его карьеру — 79 победных голов. Тогда как у Ягра — 78, а лидирует в этом рейтинге по-прежнему канадец Сидни Кросби (83).
Накануне сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отличился новым личным рекордом. На его счету теперь 53 гола в пустые ворота соперника, по этому показателю в истории лиги хоккеист поднялся на второе место, уступив лишь канадскому экс-форварду Уэйну Гретцки.