Небинарного чиновника Сэма Бринтона уволили из администрации Байдена после кражи чемоданов
Сэм Бринтон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sam Brinton
Небинарный чиновник Сэм Бринтон, которого обвиняют в краже чемоданов, покинул пост в Администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителя Министерства энергетики.
"Сэм Бринтон больше не является сотрудником Министерства энергетики. По закону Министерство энергетики не может комментировать дальнейшие кадровые вопросы", — приводятся в материале его слова.
При этом не уточняется, ушёл ли квир-активист сам или же его уволили из-за недавних громких событий с воровством. Согласно данным издания, трансгендеру предъявлены обвинения после инцидентов в аэропортах Лас-Вегаса и Миннеаполиса, когда он выкрал багаж пассажиров. Теперь Бринтон предстанет перед судом в Миннесоте 19 декабря.
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Об одном случае Лайф уже писал. Инцидент произошёл 16 сентября 2022 года в аэропорту Миннеаполиса. Женщина обратилась в полицию с сообщением о пропаже чемодана, в котором находилось 2,3 тысячи долларов. Правоохранители нашли вора по записям камер наблюдения, которым оказался Бринтон. На кадрах он забирает чемодан, отрывает бирку владельца и просто уходит из аэропорта. Кстати, позднее чиновник несколько раз путешествовал с ним же.