Пушилин назвал последние обстрелы ВСУ Донецка самыми интенсивными за всё время
Пушилин: Столь высокой интенсивности обстрелов Донецка ранее ещё не было
Те удары по Донецку, которые украинские военные осуществляют в течение последних нескольких дней, являются наиболее интенсивными за последние восемь лет. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Если Донецк брать, то так Донецк не обстреливался никогда, ни в 2014-м, ни в 2015 году. Противник регулярно, каждый день, два раза в день примерно, а может и три, работает по площадям в разное время, в разные места", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
ВСУ действительно ведут массированные обстрелы Донецка в последнее время. Так, в начале декабря в результате очередной атаки погибло более шести человек, включая депутата Народного совета ДНР Марию Пирогову. А два дня назад при обстреле Киевского района города пострадали двое детей.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY