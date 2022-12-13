Пушилин назвал последние обстрелы ВСУ Донецка самыми интенсивными за всё время

Те удары по Донецку, которые украинские военные осуществляют в течение последних нескольких дней, являются наиболее интенсивными за последние восемь лет. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Если Донецк брать, то так Донецк не обстреливался никогда, ни в 2014-м, ни в 2015 году. Противник регулярно, каждый день, два раза в день примерно, а может и три, работает по площадям в разное время, в разные места", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".