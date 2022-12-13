"А для Европы?": В Сети раскритиковали Шольца за слова о "плане Маршалла" для Украины
Пользователи Twitter раскритиковали Шольца за слова о "плане Маршалла" для Украины
Громкое заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с "планом Маршалла", не получило положительного отклика среди пользователей "Твиттера". Читатели раскритиковали политика и порекомендовали ему задуматься над программой реконструкции Европы.
"Шольц случайно не знает, кто будет восстанавливать Европу? И как Украина будет отдавать все эти деньги?" — поинтересовался комментатор.
"К несчастью для Шольца, то, что происходит сегодня в Германии, больше похоже на предшественника плана Маршалла — план Моргентау, согласно которому Америка намеревалась деиндустриализировать Германию после Второй мировой войны и превратить её в гигантскую "картофельную грядку", — заметил читатель.
"Шольц сказал, что реконструкция Украины "возможно, сравнима с планом Маршалла". Будет ли план Маршалла для Йемена, Ливии, Афганистана и Сирии?" — указал пользователь.
Напомним, Шольц заявил, что страны G7 согласовали платформу для координации финансовой поддержки Киева. По его словам, восстановление Незалежной станет задачей, которую можно сравнить с "планом Маршалла" после Второй мировой войны.
Ранее американские пользователи "Твиттера" пришли в ярость после заявления украинского лидера Владимира Зеленского об очередном пакете помощи от США. Так, в комментариях они посоветовали прекратить ему хвалиться получением помощи от Запада и вместо этого скорее сесть за стол переговоров с Россией. Им также показалось, что президент Незалежной просто над ними издевается, рассказывая о "бесконечной помощи", которую получает от Америки.
ТАСС / IMAGO / Christian Spicker