"А для Европы?": В Сети раскритиковали Шольца за слова о "плане Маршалла" для Украины

Громкое заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с "планом Маршалла", не получило положительного отклика среди пользователей "Твиттера". Читатели раскритиковали политика и порекомендовали ему задуматься над программой реконструкции Европы.

"Шольц случайно не знает, кто будет восстанавливать Европу? И как Украина будет отдавать все эти деньги?" — поинтересовался комментатор.

"К несчастью для Шольца, то, что происходит сегодня в Германии, больше похоже на предшественника плана Маршалла — план Моргентау, согласно которому Америка намеревалась деиндустриализировать Германию после Второй мировой войны и превратить её в гигантскую "картофельную грядку", — заметил читатель.

"Шольц сказал, что реконструкция Украины "возможно, сравнима с планом Маршалла". Будет ли план Маршалла для Йемена, Ливии, Афганистана и Сирии?" — указал пользователь.

Напомним, Шольц заявил, что страны G7 согласовали платформу для координации финансовой поддержки Киева. По его словам, восстановление Незалежной станет задачей, которую можно сравнить с "планом Маршалла" после Второй мировой войны.