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13 декабря, 07:53

Российских блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ

<p>Андрей Петров и Игорь Синяк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andrewpetrov1</p>

Андрей Петров и Игорь Синяк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andrewpetrov1

Российских блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ. С такой просьбой к СК РФ обратился руководитель "Армии защитников Отечества" Иван Отраковский, сообщает Mash.

Сейчас блогеры находятся за пределами России. Петров, судя по его постам в соцсетях, обосновался на Бали, а Синяк — в Турции. По словам Отраковского, публикуемая молодыми людьми информация противоречит системе традиционных ценностей и создаёт неверное представление о семье, нарушая закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России.

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Напомним, что 5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Теперь полностью запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе. Также вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь за пропаганду ЛГБТ в отношении лиц любого возраста (а не только детей) будет грозить административная ответственность.

Татьяна Миссуми
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