Российских блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ. С такой просьбой к СК РФ обратился руководитель "Армии защитников Отечества" Иван Отраковский, сообщает Mash.

Сейчас блогеры находятся за пределами России. Петров, судя по его постам в соцсетях, обосновался на Бали, а Синяк — в Турции. По словам Отраковского, публикуемая молодыми людьми информация противоречит системе традиционных ценностей и создаёт неверное представление о семье, нарушая закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России.