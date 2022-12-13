Российских блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ
Андрей Петров и Игорь Синяк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andrewpetrov1
Российских блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ. С такой просьбой к СК РФ обратился руководитель "Армии защитников Отечества" Иван Отраковский, сообщает Mash.
Сейчас блогеры находятся за пределами России. Петров, судя по его постам в соцсетях, обосновался на Бали, а Синяк — в Турции. По словам Отраковского, публикуемая молодыми людьми информация противоречит системе традиционных ценностей и создаёт неверное представление о семье, нарушая закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России.
Напомним, что 5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Теперь полностью запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе. Также вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь за пропаганду ЛГБТ в отношении лиц любого возраста (а не только детей) будет грозить административная ответственность.