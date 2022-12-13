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13 декабря, 08:07

Задержанный по делу о пожаре в OBI в Химках сварщик был судим за наркотики

Сварщик, который может быть причастен к возникновению пожара в OBI в подмосковных Химках, имел проблемы с законом из-за наркотиков. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным издания, 36-летний сотрудник ООО "Дельта-строй" С. Денис когда-то попадался с поличным при покупке героина. Также мужчина был судим по статье "Кража". Второй задержанный полицией — 42-летний Ш. Ильнур. Он работал в должности прораба в той же фирме.

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Напомним, в Москве со взрывами загорелся гипермаркет OBI в торговом центре "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 18 тысяч квадратных метров. На тушение огня ушло семь часов. Погиб охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. По данному уголовному делу задержаны сварщик и прораб.

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LIFE

Татьяна Миссуми

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