Задержанный по делу о пожаре в OBI в Химках сварщик был судим за наркотики

Сварщик, который может быть причастен к возникновению пожара в OBI в подмосковных Химках, имел проблемы с законом из-за наркотиков. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным издания, 36-летний сотрудник ООО "Дельта-строй" С. Денис когда-то попадался с поличным при покупке героина. Также мужчина был судим по статье "Кража". Второй задержанный полицией — 42-летний Ш. Ильнур. Он работал в должности прораба в той же фирме.