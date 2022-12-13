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13 декабря, 08:10

Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев

Изображения героев российской истории и фольклора будут использованы при изготовлении печатной, а также сувенирной продукции. Соответствующее поручение Правительству РФ дал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления", — указано в документе.

Поручение российского лидера должно быть выполнено кабмином до 15 мая 2023 года. Ответственным за его исполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин.

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А в Санкт-Петербурге в скором времени будет создана Ассоциация президентских библиотек. Ожидается, что с её созданием библиотеки выйдут на качественно новый уровень, а граждане смогут получить доступ к большим источникам информации и широкие возможности для их изучения.

Обложка ©

Художник Иван Билибин "Василиса", 1899

Оксана Попова

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