Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев

Изображения героев российской истории и фольклора будут использованы при изготовлении печатной, а также сувенирной продукции. Соответствующее поручение Правительству РФ дал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления", — указано в документе.

Поручение российского лидера должно быть выполнено кабмином до 15 мая 2023 года. Ответственным за его исполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин.