Стало известно, когда пройдут выборы главы ДНР

Выборы главы Донецкой Народной Республики состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года — в единый день голосования. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" и.о. главы региона Денис Пушилин. Он уточнил, что в тот же день в республике пройдут и парламентские выборы.

"Парламентские выборы и выборы главы Донецкой Народной Республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования", — отметил он.

Комментируя вопрос своего выдвижения на пост главы ДНР на выборах в 2023 году, Пушилин заявил, что считает своей личной обязанностью довести ситуацию в республике до победы.

"Что касается выдвижения моего лично, я считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить те задачи, которые я ставил перед собой, когда возглавил Донецкую Народную Республику", — сказал и.о. главы ДНР.