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13 декабря, 14:30

Полиция изъяла в Европарламенте 1,58 млн евро по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Le Soir: Полиция изъяла 1,58 млн евро наличными в ходе обысков в ЕП по делу о коррупции

Полиция конфисковала 1,58 миллиона евро наличными в ходе обысков у экс-депутата Европарламента от Италии Антонио Панцери и парламентария от Греции Евы Кайли, передаёт газета Le Soir. Чиновники проходят обвиняемыми по делу о коррупции в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре.

"В ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными", — пишет газета.

Напомним, ранее в Бельгии задержали снятую с должности замглавы Европарламента Еву Кайли и ещё троих человек по делу о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре. В их домах прошли обыски, в частности, у Кайли были обнаружены пакеты с деньгами.

Полиция провела 20 обысков за четыре дня в здании Европарламента в Брюсселе

Полиция провела 20 обысков за четыре дня в здании Европарламента в Брюсселе

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Shutterstock

Оксана Попова

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