Полиция изъяла в Европарламенте 1,58 млн евро по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Полиция конфисковала 1,58 миллиона евро наличными в ходе обысков у экс-депутата Европарламента от Италии Антонио Панцери и парламентария от Греции Евы Кайли, передаёт газета Le Soir. Чиновники проходят обвиняемыми по делу о коррупции в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре.

Напомним, ранее в Бельгии задержали снятую с должности замглавы Европарламента Еву Кайли и ещё троих человек по делу о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре. В их домах прошли обыски, в частности, у Кайли были обнаружены пакеты с деньгами.