Как собрать "правильный" сладкий подарок ребёнку на Новый год: Советы диетолога

Сегодня сладкие подарки для детей уже не играют той роли, которую играли несколько десятилетий назад, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Раньше они действительно были чем-то редким и выдавались по праздникам, а сейчас ребёнок может получить конфеты в любой день, объяснила она в беседе с Лайфом.

Но малыш всё равно ждёт подарок, поэтому лучше всего сделать его самим, но с учётом вкусовых предпочтений ребёнка, предрасположенности к аллергии/диатезу, советует Соломатина. Дело в том, что в современных сладостях содержится очень много сахара, а также вредные даже для самого здорового ребёнка трансжиры и заменители.

"Зефир часто — это одно название. Нужно озаботиться, посмотреть, что написано на коробочке, из чего это состоит. Если это зефир, как правило, он делается из яблочного пюре. Сахар там должен идти какой-нибудь натуральный", — объяснила врач.

Поэтому лучше и вовсе приготовить сладость самим: добавить во фруктовый сок или пюре желатин и натуральные красители, пусть даже из мороженых ягод, советует диетолог. В десерт можно добавить любой фрукт (мандарин, банан) и молочный шоколад хорошего качества. Горький шоколад детям нельзя: в нём много кофеина, предупредила Соломатина.

"Вот эти киндер-сюрпризы, которые содержат жуткий шоколад: к счастью, дети часто пропускают его и даже выбрасывают, что правильно — главное то, что внутри. Нужна какая-то детям история, нужно участие родителей, нужна игра", — продолжила диетолог.

Также она рекомендует приготовить леденцы, и здесь также важно использовать качественное сырьё. В сладкий подарок на Новый год можно положить качественное печенье, орешки, гематоген.

"Главное для ребёнка — это эффект новизны, ощущение праздника и сюрприз: например, спрятать половину подарка и искать вторую и так далее", — заключила врач.