Как собрать "правильный" сладкий подарок ребёнку на Новый год: Советы диетолога
Врач Соломатина объяснила, как собрать "правильный" сладкий подарок ребёнку на Новый год
Сегодня сладкие подарки для детей уже не играют той роли, которую играли несколько десятилетий назад, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Раньше они действительно были чем-то редким и выдавались по праздникам, а сейчас ребёнок может получить конфеты в любой день, объяснила она в беседе с Лайфом.
Но малыш всё равно ждёт подарок, поэтому лучше всего сделать его самим, но с учётом вкусовых предпочтений ребёнка, предрасположенности к аллергии/диатезу, советует Соломатина. Дело в том, что в современных сладостях содержится очень много сахара, а также вредные даже для самого здорового ребёнка трансжиры и заменители.
"Зефир часто — это одно название. Нужно озаботиться, посмотреть, что написано на коробочке, из чего это состоит. Если это зефир, как правило, он делается из яблочного пюре. Сахар там должен идти какой-нибудь натуральный", — объяснила врач.
Поэтому лучше и вовсе приготовить сладость самим: добавить во фруктовый сок или пюре желатин и натуральные красители, пусть даже из мороженых ягод, советует диетолог. В десерт можно добавить любой фрукт (мандарин, банан) и молочный шоколад хорошего качества. Горький шоколад детям нельзя: в нём много кофеина, предупредила Соломатина.
"Вот эти киндер-сюрпризы, которые содержат жуткий шоколад: к счастью, дети часто пропускают его и даже выбрасывают, что правильно — главное то, что внутри. Нужна какая-то детям история, нужно участие родителей, нужна игра", — продолжила диетолог.
Также она рекомендует приготовить леденцы, и здесь также важно использовать качественное сырьё. В сладкий подарок на Новый год можно положить качественное печенье, орешки, гематоген.
"Главное для ребёнка — это эффект новизны, ощущение праздника и сюрприз: например, спрятать половину подарка и искать вторую и так далее", — заключила врач.
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