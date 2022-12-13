Глисты — в лучшем случае: В Роспотребнадзоре рассказали об опасности настойки на мёртвом кроте

В Сети завирусился ролик, в котором мужчина пробует настойку, приготовленную на мёртвом кроте. Возникло множество мемов и догадок о реальности рецепта, а также этим вопросом озаботились в Роспортребнадзоре, где утверждают, что употребление так называемой "кротовухи" может грозить серьёзными проблемами со здоровьем.

"Кроты очень часто заражаются глистами. Это происходит при поедании насекомых. В некоторых местностях 70–80% поголовья кротов могут быть поражены этими паразитами", — предупредили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в мышцах млекопитающего встречаются круглые черви — трихинеллы, в кишечнике могут жить плоские черви — трематоды, а иногда в них находят ещё и ленточных червей. Также кроты часто страдают от внешних паразитов. К примеру, на одном зверьке может находиться до 15 и более блох и до 20–25 клещей. А это, в свою очередь, грозит человеку туляремией.

"При туляремии больные ощущают головокружение, тошноту, головную боль, бессонницу, вялость или, наоборот, возбуждение. Температура повышается до 38–39 °С. В таких случаях нужно немедленно обратиться к врачу", — добавили в Роспотребнадзоре.

При этом спирт не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний, а употребление такой настойки может привести к смерти или оставить человека инвалидом на всю жизнь.