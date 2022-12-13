Завершено следствие по делу о смертельном отравлении москвичек арбузом из "Магнита"
В Москве завершили расследование дела дезинсектора об отравлении семьи арбузом
Дезинсектор Антон Котов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда
В Москве завершили расследование громкого дела против Антона Котова — дезинсектора, обвиняемого в смертельном отравлении бабушки и внучки в Москве в сентябре прошлого года. Об этом рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефёдова.
"Завершено расследование по уголовному делу об оказании в продовольственном магазине услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых скончались женщина и её несовершеннолетняя внучка", — сообщила она.
По данным обвинения, 6 сентября Котов прибыл в "Магнит" и провёл обработку помещения "Цигатрином". Следствие считает, что дезинсектор, желая снизить объём работы, выполнил её с нарушением мер предосторожности. По этой причине, предположительно, вещество попало на арбузы, которые хранились в зале без упаковки.
Котову предъявили обвинение по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшие по неосторожности смерть двух лиц". Уголовное дело поступило в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Напомним, 10 сентября 2021 года в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где был куплен арбуз, был задержан.
Спустя месяц после трагедии суд отправил дезинсектора под домашний арест, но позднее мера пресечения была смягчена. По данным адвоката подозреваемого, экспертиза не смогла установить, какое именно вещество привело к трагедии.