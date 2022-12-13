Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 декабря, 13:01

Завершено следствие по делу о смертельном отравлении москвичек арбузом из "Магнита"

В Москве завершили расследование дела дезинсектора об отравлении семьи арбузом

<p>Дезинсектор Антон Котов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда</p>

Дезинсектор Антон Котов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

В Москве завершили расследование громкого дела против Антона Котова — дезинсектора, обвиняемого в смертельном отравлении бабушки и внучки в Москве в сентябре прошлого года. Об этом рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефёдова.

"Завершено расследование по уголовному делу об оказании в продовольственном магазине услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых скончались женщина и её несовершеннолетняя внучка", — сообщила она.

По данным обвинения, 6 сентября Котов прибыл в "Магнит" и провёл обработку помещения "Цигатрином". Следствие считает, что дезинсектор, желая снизить объём работы, выполнил её с нарушением мер предосторожности. По этой причине, предположительно, вещество попало на арбузы, которые хранились в зале без упаковки.

Котову предъявили обвинение по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшие по неосторожности смерть двух лиц". Уголовное дело поступило в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, 10 сентября 2021 года в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где был куплен арбуз, был задержан.

Съевший отравленный ядом арбуз дезинсектор-экспериментатор рассказал о самочувствии

Съевший отравленный ядом арбуз дезинсектор-экспериментатор рассказал о самочувствии

Спустя месяц после трагедии суд отправил дезинсектора под домашний арест, но позднее мера пресечения была смягчена. По данным адвоката подозреваемого, экспертиза не смогла установить, какое именно вещество привело к трагедии.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров