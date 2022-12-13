Завершено следствие по делу о смертельном отравлении москвичек арбузом из "Магнита"

В Москве завершили расследование громкого дела против Антона Котова — дезинсектора, обвиняемого в смертельном отравлении бабушки и внучки в Москве в сентябре прошлого года. Об этом рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефёдова.

"Завершено расследование по уголовному делу об оказании в продовольственном магазине услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых скончались женщина и её несовершеннолетняя внучка", — сообщила она.

По данным обвинения, 6 сентября Котов прибыл в "Магнит" и провёл обработку помещения "Цигатрином". Следствие считает, что дезинсектор, желая снизить объём работы, выполнил её с нарушением мер предосторожности. По этой причине, предположительно, вещество попало на арбузы, которые хранились в зале без упаковки.