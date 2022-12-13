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13 декабря, 12:48

Босния и Герцеговина получат статус кандидатов на членство в ЕС

ЕС согласился предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидатов на членство в союзе

Страны Европейского союза согласились предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидатов на членство в ЕС. Об этом сообщило в Twitter агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на итоги встречи министров по европейским делам в Брюсселе.

"ЕС согласился сделать Боснию кандидатом на вступление в блок", коротко указано в тексте.

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Ранее лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик по результатам встречи в Белграде на тему кризиса в Косове и Метохии заявил, что Запад занервничал, потому что не может достичь целей на Украине и "разорвать" Россию. По его словам, в связи с этим западные страны нацелились на достижение быстрого успеха на Балканах.

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Татьяна Миссуми

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