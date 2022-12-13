Босния и Герцеговина получат статус кандидатов на членство в ЕС

Страны Европейского союза согласились предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидатов на членство в ЕС. Об этом сообщило в Twitter агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на итоги встречи министров по европейским делам в Брюсселе.

Ранее лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик по результатам встречи в Белграде на тему кризиса в Косове и Метохии заявил, что Запад занервничал, потому что не может достичь целей на Украине и "разорвать" Россию. По его словам, в связи с этим западные страны нацелились на достижение быстрого успеха на Балканах.