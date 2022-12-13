Лайф публикует видео "штурма" московского офиса Wildberries загнанными в долги продавцами

У московского офиса интернет-магазина Wildberries собрались десятки недовольных продавцов, которых из-за несоответствия габаритов товаров оштрафовали на десятки тысяч рублей. У кого-то штрафов набралось на целый миллион.

Недовольные продавцы собрались в офисе Wildberries в Москве, чтобы вернуть деньги, несправедливо списанные за штрафы. Видео © Telegram / SHOT

Люди уверены, что это внутренняя ошибка, однако представители сервиса считают, что продавцы вели нечестную игру и таким образом хотели обмануть маркетплейс. Сейчас в офисе пытаются разобраться, представитель компании обещает изучить документы каждого и решить проблемы.

Однако не у всех получается сдержать эмоции, иногда разговор переходит на высокие тона. Некоторые бунтующие не верят в правосудие и грозятся в следующий раз собрать не 20, а 2000 человек.