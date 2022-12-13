МИД раскрыл загадку "отменённой встречи" Путина и Моди
Замглавы МИД Руденко назвал недопониманием данные об отказе премьера Индии посетить РФ
Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото © kremlin
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году изначально не планировался. Так он ответил на сообщения ряда СМИ о якобы отказе главы государства приехать в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался", — объяснил дипломат журналистам в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".
Напомним, что фейк о якобы отказе Моди от двусторонней встречи с Путиным запустил Bloomberg 9 декабря. Песков опроверг сообщения агентства, заметив, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось". Представитель Кремля добавил, что на следующий год график будет согласовываться, но уже сейчас известно о предстоящей встрече президента с председателем КНР Си Цзиньпином.