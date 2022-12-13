МИД раскрыл загадку "отменённой встречи" Путина и Моди

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году изначально не планировался. Так он ответил на сообщения ряда СМИ о якобы отказе главы государства приехать в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался", — объяснил дипломат журналистам в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".