В Кремле заявили о готовящихся контактах Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин взаимодействуют на регулярной основе. Как рассказал в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, их новые контакты готовятся.

"Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и как они состоятся — мы своевременно вас проинформируем", — рассказал пресс-секретарь главы государства, говоря о сроках возможных переговоров лидеров.