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13 декабря, 10:26

В Кремле заявили о готовящихся контактах Путина и Си Цзиньпина

Песков: Новые контакты Путина и Си Цзиньпина готовятся

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин взаимодействуют на регулярной основе. Как рассказал в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, их новые контакты готовятся.

"Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и как они состоятся — мы своевременно вас проинформируем", — рассказал пресс-секретарь главы государства, говоря о сроках возможных переговоров лидеров.

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Ранее Лайф сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин в следующем году может приехать в Россию с официальным визитом. Также известно, что главы правительств России и Китая могут провести встречу в декабре. Она будет в формате общения по видеосвязи.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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