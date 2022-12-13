В Кремле заявили о готовящихся контактах Путина и Си Цзиньпина
Песков: Новые контакты Путина и Си Цзиньпина готовятся
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин взаимодействуют на регулярной основе. Как рассказал в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, их новые контакты готовятся.
"Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и как они состоятся — мы своевременно вас проинформируем", — рассказал пресс-секретарь главы государства, говоря о сроках возможных переговоров лидеров.
Ранее Лайф сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин в следующем году может приехать в Россию с официальным визитом. Также известно, что главы правительств России и Китая могут провести встречу в декабре. Она будет в формате общения по видеосвязи.