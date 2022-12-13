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13 декабря, 10:20

Матвиенко исполнит детские мечты о синтезаторе и велосипеде в рамках акции "Ёлка желаний"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поучаствовала в ежегодной благотворительной акции "Ёлка желаний". Она сняла несколько шаров, в которых были новогодние просьбы детей из родного политику Санкт-Петербурга, а также от ребят из вновь присоединённых к РФ регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поучаствовала в ежегодной благотворительной акции "Ёлка желаний". Видео © LIFE

"Владислав, 10 лет, мечтает побывать в студии "Детского радио". Обязательно, Владик, ты побываешь там, мы ещё тебе там подготовим много сюрпризов. Денис из Луганской Народной Республики мечтает о велосипеде. Обязательно Денис получит новый, современный, красивый велосипед", — поделилась спикер.

Маленький Павел из Петербурга мечтает побывать на ферме и пообщаться с животными. Матвиенко пообещала исполнить мечту мальчика. Наверное, это будущий ветеринар или фермер, предположила политик. А вот пятилетний Александр из ЛНР хотел бы синтезатор, дошкольник всерьёз интересуется музыкой. Матвиенко заверила, что малышу доставят музыкальный инструмент и кто знает, какой великий пианист может вырасти через годы.

Голикова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Голикова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко снял с "Ёлки желаний" в московском Манеже один из шариков, на котором была просьба маленькой жительницы Архангельска. Девочка попросила Деда Мороза подарить ей на Новый год электронную барабанную установку.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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