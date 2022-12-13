Песков назвал "телеграмными утками" слухи о якобы смене руководства Генштаба РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "телеграмными утками" слухи о якобы смене руководства Генштаба. Он пояснил, что российский лидер Владимир Путин никаких указов по данному поводу не подписывал.

"Мы никогда не комментируем эти пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде, никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество", — сказал представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать данные сведения.