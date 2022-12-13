Евросоюз с 2014 года накачал Украину на 90 миллиардов евро

Евросоюз с 2014 года выделил Украине финансовой помощи на 90 миллиардов евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, в наступающем году восточноевропейское государство получит льготных кредитов ещё на 18 миллиардов.

"Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на 90 миллиардов евро, и у меня есть хорошая новость: мы (ЕС. — Прим. Лайфа) достигли соглашения о выделении Украине в 2023 году 18 миллиардов евро, то есть 1,5 миллиарда евро в месяц", — заявила она на конференции доноров помощи Украине в Париже.