Евросоюз с 2014 года накачал Украину на 90 миллиардов евро
Фон дер Ляйен: Евросоюз профинансировал Украину на 90 миллиардов евро с 2014 года
Евросоюз с 2014 года выделил Украине финансовой помощи на 90 миллиардов евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, в наступающем году восточноевропейское государство получит льготных кредитов ещё на 18 миллиардов.
"Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на 90 миллиардов евро, и у меня есть хорошая новость: мы (ЕС. — Прим. Лайфа) достигли соглашения о выделении Украине в 2023 году 18 миллиардов евро, то есть 1,5 миллиарда евро в месяц", — заявила она на конференции доноров помощи Украине в Париже.
Лайф уже рассказывал об одобрении Советом Евросоюза выделении Украине 18 миллиардов евро в 2023 году. Сообщается, что кредит будет предоставлен с льготным периодом в десять лет. Напомним, что против совместных льготных кредитов выступала Венгрия.
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