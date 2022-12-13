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13 декабря, 10:08

В России ограничили доступ к сайту журнала L'Officiel

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала L'Officiel из-за фейков о спецоперации

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала о моде L'Officiel в связи с фейковыми публикациями о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине. При попытке зайти на портал издания появляется соответствующее предупреждение.

"Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой ВС РФ специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения", — пояснили в пресс-службе ведомства.

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Андрей Бражников

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