В России ограничили доступ к сайту журнала L'Officiel

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала о моде L'Officiel в связи с фейковыми публикациями о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине. При попытке зайти на портал издания появляется соответствующее предупреждение.

"Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой ВС РФ специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения", — пояснили в пресс-службе ведомства.