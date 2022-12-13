В Госдуме призвали Роскомнадзор разблокировать Twitter

Социальную сеть "Твиттер" просят разблокировать в России. С таким обращением депутат Государственной думы Антон Ткачёв обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову.

Так, в письме, которое есть в распоряжении ТАСС, парламентарий просит рассмотреть возможность восстановления работы соцсети на территории страны. Кроме того, Ткачёв выступил с просьбой проверить "Твиттер" и оценить, как действуют заявленные изменения политики компании.

"Да, [Twitter] нужно будет выплатить штрафы и выполнить закон о приземлении. <…> Если при дополнительной проверке Роскомнадзора будет выявлено, что все условия компания на территории Российской Федерации выполняет, предлагаем всё-таки эту соцсеть разблокировать", — рассказал автор инициативы агентству.