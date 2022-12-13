На российской границе было задержано более 400 украинских военных преступников
НАК сообщил о задержаниях 400 украинских националистов и военных преступников при попытке пересечь российскую границу
Погранслужба и другие правоохранительные органы задержали на пунктах пропуска более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Об этом журналистам сообщили во вторник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
"При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности", — информирует ведомство.
Ранее НАК сообщил, что в России было заблокировано более трёх с половиной тысяч интернет-сайтов с недостоверной информацией о специальной военной операции.
ТАСС / Виктор Драчев