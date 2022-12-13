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Регион
Опубликовано 13 декабря 2022, 09:30
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На российской границе было задержано более 400 украинских военных преступников

НАК сообщил о задержаниях 400 украинских националистов и военных преступников при попытке пересечь российскую границу

Погранслужба и другие правоохранительные органы задержали на пунктах пропуска более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Об этом журналистам сообщили во вторник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности", — информирует ведомство.

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Ранее НАК сообщил, что в России было заблокировано более трёх с половиной тысяч интернет-сайтов с недостоверной информацией о специальной военной операции.

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ТАСС / Виктор Драчев

Марина Калегина
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