На российской границе было задержано более 400 украинских военных преступников

Погранслужба и другие правоохранительные органы задержали на пунктах пропуска более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Об этом журналистам сообщили во вторник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности", — информирует ведомство.