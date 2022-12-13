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13 декабря, 09:21

Комитет Совфеда одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал инициативу о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России и рекомендовал сенаторам одобрить его на заседании 14 декабря.

Законопроект предусматривает, что воспользоваться подобными услугами смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может выносить или родить ребёнка по медицинским показаниям. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.

Активистка объяснила, как закон о суррогатном материнстве защитит права детей

Активистка объяснила, как закон о суррогатном материнстве защитит права детей

Напомним, закон о запрете на суррогатное материнство в РФ для иностранных граждан — это инициатива "Единой России". По словам вице-спикера Госдумы, главы Комиссии партии по защите материнства и детства Анны Кузнецовой, это защитит национальные интересы страны и жизнь 45 тысяч детей. Соответствующий законопроект уже успешно прошёл все три чтения в Госдуме.

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LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова

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