Комитет Совфеда одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал инициативу о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России и рекомендовал сенаторам одобрить его на заседании 14 декабря.
Законопроект предусматривает, что воспользоваться подобными услугами смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может выносить или родить ребёнка по медицинским показаниям. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.
Напомним, закон о запрете на суррогатное материнство в РФ для иностранных граждан — это инициатива "Единой России". По словам вице-спикера Госдумы, главы Комиссии партии по защите материнства и детства Анны Кузнецовой, это защитит национальные интересы страны и жизнь 45 тысяч детей. Соответствующий законопроект уже успешно прошёл все три чтения в Госдуме.
LIFE / Владимир Суворов