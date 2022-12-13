Комитет Совфеда одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал инициативу о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России и рекомендовал сенаторам одобрить его на заседании 14 декабря.

Законопроект предусматривает, что воспользоваться подобными услугами смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может выносить или родить ребёнка по медицинским показаниям. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.