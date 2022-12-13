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13 декабря, 09:08

В России за сутки выявили 5977 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 5977 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с болезнью.

Госпитализировано за это время 1640 человек — на 159,5% больше, чем днём ранее. А выписали за день 6838 пациентов. Кроме того, за сутки подтверждено 59 летальных исходов.

Всего с начала пандемии коронавируса выявили 21 677 505 заболевших, выздоровело 21 073 454 пациента и скончалось 392 720 человек.

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Кстати, ранее шведские биологи из Каролинского института выяснили, что вирус SARS-CoV-2 стимулирует образование кровеносных сосудов в жировых тканях, вследствие чего пациенты стремительно теряют вес. Именно это и замедляет их выздоровление, говорится в исследовании специалистов.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Николь Вербер
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