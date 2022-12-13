"У меня скоро свадьба": Волочкова попыталась оправдаться за скандал с уральской свахой

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вновь стала поводом разговоров и сплетен. На этот раз она попала в скандал с уральской свахой, пишет kp.ru.

По данным издания, артистка обратилась к специалистке за помощью в подборе мужа, который бы соответствовал её требованиям: был богатым мужем, любовником и спонсором её балетных проектов в одном лице. Кандидаты были найдены, однако случилось непредвиденное — они поспешили отказаться из-за особенной репутации балерины. После этого, по словам свахи, Волочкова повела себя некорректно.

"В ресторане Волочкова, будучи подвыпившей, сказала, что я и все мои клиенты "идиоты", да и что за агентство такое, которое не может подобрать ей достойных мужчин. Наш разговор сошёл на нет после того, как она начала перед лицом моего мужа раздвигать ноги и показывать шпагат. Всё действие сопровождалось фразой "Вы скажите своим там мужчинам. Они мечтают о такой женщине, как я! Они в сексуальных фантазиях представляют мой шпагат", — рассказала женщина.

Однако у самой Анастасии другая версия случившегося. Она заявила, что никакого спутника не ищет, ведь у неё уже есть любимый человек, с которым к тому же они совсем скоро планируют сыграть свадьбу. По словам артистки, её избранник при тысячной аудитории на спектакле признался ей в любви и подарил "огромную композицию с пуантами из сахара". При этом раскрывать карты и объявлять, кто этот загадочный мужчина, Волочкова не стала. Говорит, это огромный секрет и пока достаточно того, что она встретила настоящую любовь.