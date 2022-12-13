Врач призвал проходить нехитрый чекап раз в год для раннего выявления рака

В России почти половина злокачественных опухолей выявляется на поздних стадиях, так как многие формы онкологических заболеваний поначалу протекают бессимптомно. Однако даже самые грозные формы рака, обнаруженные вовремя, могут быть вылечены. Об этом Лайфу рассказал главврач федеральной сети клиник "Евроонко", онколог и химиотерапевт Андрей Пылёв.

"Многие пациенты любят самостоятельно сдавать анализ на онкомаркеры. Всегда нужно помнить, что определение уровня онкомаркеров для первичной диагностики не является первоочередной задачей и зачастую анализ данных параметров может не только не помочь, но и сбить с необходимого пути в поиске истинной природы проблемы", — предупредил он.

По его словам, оптимальный вариант — контролировать состояние своего здоровья, а если при профобследовании появится подозрение на онкологическое заболевание, то следует обратиться к профильному специалисту. По словам врача, гораздо проще потратить несколько часов в течение одного дня в году на нехитрый чекап, чем потом долгие месяцы и годы лечиться.

Он посоветовал уделять время базовым диагностическим процедурам: УЗИ, осмотрам у маммолога, гинеколога, уролога. При этом не нужно путать диспансерные программы со скринингом, добавил Пылёв, так как в случае с последним идёт поиск признаков уже конкретного онкозаболевания, поэтому его назначают строго определённым группам пациентов.

"Если мы говорим о достоверных данных, скринингу подлежат рак шейки матки, заболевания толстой кишки, рак лёгких, в ряде случаев рак предстательной железы и рак молочной железы", — объяснил собеседник Лайфа.

Он подчеркнул, что в ряде случаев онкопоиск оборачивается ненужными, не всегда обоснованными, а зачастую и инвазивными процедурами. Это в конечном итоге приводит к ложноположительным и ложноотрицательным результатам, не всегда целесообразным.