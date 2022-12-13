Названы опасные последствия, к которым может привести хроническая усталость

Каждый человек, безусловно, сталкивается с усталостью: на работе, дома или во время занятий спортом. Как узнал Лайф, это состояние может стать хроническим и в дальнейшем привести к крайне негативным последствиям. Как определить и побороть этот недуг, рассказала психолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Инна Мальцева.

"Синдром хронической усталости — болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света и резких запахов", — рассказала врач.

Если у человека наблюдается слабость, раздражительность, слезливость и расстройство памяти, это также может говорить о данном недуге. Зачастую такое состояние возникает у людей, которые превысили физические или психические ресурсы, пояснила Мальцева. Предшествовать этому может период повышенной активности, полная поглощённость работой и отказ от отдыха.

Если после отпуска человек идёт на работу уставшим или опустошённым, то, скорее всего, это и есть астенический синдром или эмоциональное выгорание. Фото © Unsplash

По словам медика, большинству людей хватает пары дней для восстановления. Но если после продолжительного отпуска человек идёт на работу уставшим или опустошённым, то, скорее всего, это астенический синдром или эмоциональное выгорание.

"Эти два состояния, хроническая усталость и синдром эмоционального выгорания, как правило, "работают" в паре. Повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, обострения хронических заболеваний. В этом случае нужно обращаться за помощью к психиатру", — указала доктор.

При хронической усталости и синдроме эмоционального выгорания повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта. Фото © Unsplash

При накопившейся усталости психолог посоветовала взять тайм-аут: отвлечься от дел и дать себе возможность отдохнуть. Если тревога не покидает, то можно проработать переживания со специалистом. При экзистенциальных кризисах врач рекомендует технику "зум-аут": посмотреть на ситуацию в разных временных и пространственных перспективах и принять решение.

Заядлым трудоголикам Мальцева посоветовала научиться заботиться о себе. Например, завести хобби, брать отпуск в той форме, которая подходит, и освоить приёмы отстранения от работы. Что касается перфекционистов, то им во избежание хронической усталости следует снизить требования и научиться расставлять приоритеты. Также не стоит забывать, что каждый имеет право на ошибку, добавила врач.