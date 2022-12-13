Россиянам начали приходить посылки с гранатами Ф-1 и требованием биткоинов в обмен на жизнь
Вымогатели из Тамбова рассылают посылки с гранатами Ф-1 и требуют биткоины в обмен на жизнь
Граната Ф-1. Обложка © ТАСС / Антон Буценко
Вымогатели рассылают россиянам посылки, в каждую из которых вложена ручная граната в качестве угрозы и записка с требованием перевести биткоины в обмен на сохранение жизни. Все отправления идут из Тамбова, сообщил Лайфу источник.
Две посылки были задержаны на почте в Калуге и Рязани. При просвечивании в коробках нашли подозрительные предметы. В присутствии сапёров упаковку сняли и обнаружили две ручные гранаты Ф-1 с взрывателями УЗРГМ-2. Однако угрозы они не представляли из-за отсутствия взрывчатого вещества внутри. По данным Лайфа, ещё две посылки успели забрать курьеры. Их доставили бухгалтеру и директору транспортной компании "Эверест" в Рязани. Во всех посылках были записки с одним содержанием. В них объяснялось, что снаряды пока только предупреждающие.
"Вы получили гранату как демонстрацию вашей уязвимости и беззащитности, не удивляйтесь, что она не взорвалась при открытии посылки и на данный момент все живы и здоровы, так как это предупреждение, а не наказание за неверный выбор. Мы располагаем подробной информацией о вас и ваших родных, если вы хотите, чтобы ваша семья спокойно продолжала жить, вы должны заплатить 4 биткоина на указанный адрес", — требуют злоумышленники.
Они обещают жертвам жизнь в постоянной опасности до тех пор, пока биткоины не будут перечислены. Авторы грозятся, что их возможности безграничны: они могут сжечь машину или дом, пристрелить одного из членов семьи. Злодеи запугивают получателей тем, что у них якобы нет другого выбора, кроме как выполнить их требования.
Теперь поиском злоумышленников занялась полиция. Им предстоит выяснить их личности и мотивы.
К слову, Лайф ранее предупреждал, что в преддверии Нового года мошенники стали вести более активную деятельность. Злоумышленники обосновались на различных торговых площадках в Интернете. Встречаются инциденты, когда человек, желающий приобрести подарок на маркетплейсе, попадает на иной сайт. В итоге он переводит деньги не продавцу, а преступнику.