Россиянам начали приходить посылки с гранатами Ф-1 и требованием биткоинов в обмен на жизнь

Вымогатели рассылают россиянам посылки, в каждую из которых вложена ручная граната в качестве угрозы и записка с требованием перевести биткоины в обмен на сохранение жизни. Все отправления идут из Тамбова, сообщил Лайфу источник.

Две посылки были задержаны на почте в Калуге и Рязани. При просвечивании в коробках нашли подозрительные предметы. В присутствии сапёров упаковку сняли и обнаружили две ручные гранаты Ф-1 с взрывателями УЗРГМ-2. Однако угрозы они не представляли из-за отсутствия взрывчатого вещества внутри. По данным Лайфа, ещё две посылки успели забрать курьеры. Их доставили бухгалтеру и директору транспортной компании "Эверест" в Рязани. Во всех посылках были записки с одним содержанием. В них объяснялось, что снаряды пока только предупреждающие.

"Вы получили гранату как демонстрацию вашей уязвимости и беззащитности, не удивляйтесь, что она не взорвалась при открытии посылки и на данный момент все живы и здоровы, так как это предупреждение, а не наказание за неверный выбор. Мы располагаем подробной информацией о вас и ваших родных, если вы хотите, чтобы ваша семья спокойно продолжала жить, вы должны заплатить 4 биткоина на указанный адрес", — требуют злоумышленники.

Они обещают жертвам жизнь в постоянной опасности до тех пор, пока биткоины не будут перечислены. Авторы грозятся, что их возможности безграничны: они могут сжечь машину или дом, пристрелить одного из членов семьи. Злодеи запугивают получателей тем, что у них якобы нет другого выбора, кроме как выполнить их требования.

Теперь поиском злоумышленников занялась полиция. Им предстоит выяснить их личности и мотивы.