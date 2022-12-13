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13 декабря, 09:21

В России заблокировано более 3,5 тысячи сайтов с фейками про СВО

НАК сообщил о блокировке 3,5 тысячи сайтов с недостоверной информацией о специальной военной операции

В России было заблокировано более трёх с половиной тысяч интернет-сайтов с недостоверной информацией о специальной военной операции. Об этом во вторник информирует ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"С начала СВО заблокировано более трёх с половиной тысяч интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации", — говорится в сообщении.

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Напомним, что на прошлой неделе Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение недостоверной информации о Вооружённых силах России.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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