В России заблокировано более 3,5 тысячи сайтов с фейками про СВО

В России было заблокировано более трёх с половиной тысяч интернет-сайтов с недостоверной информацией о специальной военной операции. Об этом во вторник информирует ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"С начала СВО заблокировано более трёх с половиной тысяч интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации", — говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение недостоверной информации о Вооружённых силах России.