В России за год предотвратили 64 теракта

Российские спецслужбы за 2022 год пресекли 123 преступления террористической направленности, включая 64 теракта. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), подводя итоги работы организации в уходящем году.

"В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", — рассказали в НАК.

Из последних случаев, которые широко обсуждались в СМИ, — серия терактов в Запорожской области и диверсия на газопроводе "Южный поток". По данным ФСБ России, в первом случае силовики задержали троих граждан Украины, готовивших взрывы в местах большого скопления людей, а во втором — задержаны были россияне, у которых также изъяли взрывчатку. Сообщалось, что теракт они готовили под руководством украинских спецслужб.