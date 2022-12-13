Дедов Морозов и Снегурочек с судимостью перестанут пускать на утренники
В Новосибирске Дедов Морозов и Снегурочек обязали предоставлять справки о судимости
Аниматоров, которые хотят в новогоднюю ночь поработать Дедом Морозом и Снегурочкой в Новосибирске, ждут непредвиденные сложности. Отбор на должность сказочных героев теперь пройдут не все, а допускать к детям будут лишь тех, кто чист перед законом, пишут местные издания.
Как сообщили в мэрии города, жёстких ограничений по ковиду, ОРВИ и гриппу во время новогодних праздников в детских садах и школах вводить не планируют. Кроме того, будут допускать Дедов Морозов, Снегурочек, прочих аниматоров, а также фотографов и видеооператоров, однако им придётся предоставить справку об отсутствии судимости и медицинскую книжку.
При этом всех гостей каждое учебное заведение будет пропускать согласно своему действующему распорядку. Посетителей могут попросить измерить температуру тела на входе и надеть медицинскую маску.
Кстати, ранее Лайф писал, что спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки на предновогодние даты вырос в два с половиной раза по сравнению с 2021-м. Как рассказали сервисе для размещения объявлений, родители ещё осенью вовсю начали бронировать артистов. К слову, подсуетились и сами новогодние герои. Так, уже в ноябре количество объявлений от них увеличилось на 42% относительно предыдущего года.
ТАСС / Артём Житенёв