Дедов Морозов и Снегурочек с судимостью перестанут пускать на утренники

Аниматоров, которые хотят в новогоднюю ночь поработать Дедом Морозом и Снегурочкой в Новосибирске, ждут непредвиденные сложности. Отбор на должность сказочных героев теперь пройдут не все, а допускать к детям будут лишь тех, кто чист перед законом, пишут местные издания.

Как сообщили в мэрии города, жёстких ограничений по ковиду, ОРВИ и гриппу во время новогодних праздников в детских садах и школах вводить не планируют. Кроме того, будут допускать Дедов Морозов, Снегурочек, прочих аниматоров, а также фотографов и видеооператоров, однако им придётся предоставить справку об отсутствии судимости и медицинскую книжку.

При этом всех гостей каждое учебное заведение будет пропускать согласно своему действующему распорядку. Посетителей могут попросить измерить температуру тела на входе и надеть медицинскую маску.