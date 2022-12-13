Стала известна дата выхода нового мультфильма Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки анонсировал новый анимационный фильм к лету 2023 года
Популярный японский аниматор Хаяо Миядзаки выпустит после длительного перерыва новый полнометражный фильм летом 2023 года. Об этом сообщила крупнейшая дистрибьюторская компания страны в сфере кино Toho.
Автор намерен создать ленту по мотивам книги известного японского писателя Ёсино Гэндзабуро "Как поживаете?", которая была опубликована в 1937 году. Мультфильм получит такое же название и выйдет на экраны кинотеатров 14 июля. При этом в 2013 году Миядзаки объявлял о завершении карьеры, но в 2017 году решил вернуться, чтобы как раз реализовать эту задумку.
Большинству россиян аниматор известен по культовой картине "Унесённые призраками" (2001). Миядзаки — первый режиссёр анимационного кино, получивший премию Японской киноакадемии за лучший фильм года ("Принцесса Мононоке", 1997). Он также был удостоен "Оскара" в 2003 году.
Ранее частный детектив Максим Заболотный и юрист Эдуард Демидов обратились в Роскомнадзор с просьбой проверить мультфильмы студии Disney на наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY