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13 декабря, 09:53

Стала известна дата выхода нового мультфильма Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки анонсировал новый анимационный фильм к лету 2023 года

Популярный японский аниматор Хаяо Миядзаки выпустит после длительного перерыва новый полнометражный фильм летом 2023 года. Об этом сообщила крупнейшая дистрибьюторская компания страны в сфере кино Toho.

Автор намерен создать ленту по мотивам книги известного японского писателя Ёсино Гэндзабуро "Как поживаете?", которая была опубликована в 1937 году. Мультфильм получит такое же название и выйдет на экраны кинотеатров 14 июля. При этом в 2013 году Миядзаки объявлял о завершении карьеры, но в 2017 году решил вернуться, чтобы как раз реализовать эту задумку.

Большинству россиян аниматор известен по культовой картине "Унесённые призраками" (2001). Миядзаки — первый режиссёр анимационного кино, получивший премию Японской киноакадемии за лучший фильм года ("Принцесса Мононоке", 1997). Он также был удостоен "Оскара" в 2003 году.

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ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY

Татьяна Миссуми

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