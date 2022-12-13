Стала известна дата выхода нового мультфильма Хаяо Миядзаки

Автор намерен создать ленту по мотивам книги известного японского писателя Ёсино Гэндзабуро "Как поживаете?", которая была опубликована в 1937 году. Мультфильм получит такое же название и выйдет на экраны кинотеатров 14 июля. При этом в 2013 году Миядзаки объявлял о завершении карьеры, но в 2017 году решил вернуться, чтобы как раз реализовать эту задумку.