Художник из России превращает котов в мультяшек, и вот 10 кадров, не влюбиться в которые невозможно

No0tahuman рисовал с раннего детства. Любовь к искусству привела его сначала в художественную школу, и вот спустя годы рисунки стали делом жизни, тем, за что его любят десятки тысяч людей по всему миру.

Изображение © VK / no0tahuman

Об авторе известно не так много — информацию о себе он не раскрывает ни в соцсетях, ни даже в интервью. В разговоре с порталом Bored Panda художник лишь указал, что живёт в "маленьком городе рядом с морем". Учитывая, что свою группу в соцсети "ВКонтакте" он ведёт на русском языке, предположим, что городок находится где-то в России.

Изображение © VK / no0tahuman

Известность художнику принесли работы, на которых он рисует домашних питомцев. Большая часть из них — котики. Впрочем, у особо отличившихся пёселей тоже есть шанс.

Изображение © VK / no0tahuman

Проект с перерисовкой пушистиков начался в конце этого лета — до этого соцсети автора были наполнены другими животными: теми же котиками, пони, волками и обитателями других, сказочных миров. Автор рассказал, что вдохновляет его на такие работы.

Изображение © VK / no0tahuman

"Меня вдохновляют мультфильмы Диснея и аниме Хаяо Миядзаки. Стараюсь, чтобы мои идеи были такими же хорошими, как у Диснея, а пейзажи такими же красивыми, как в аниме Миядзаки", — no0tahuman.

Изображение © VK / no0tahuman

Чтобы выбрать персонажа для очередной работы, no0tahuman частенько просит друзей или подписчиков "подкинуть" фотографий питомцев или просто забавных животных из Интернета. Фанаты и приятели не подводят — под каждым постом в комментариях столько идей — хватит ещё надолго.

Изображение © VK / no0tahuman

А вот на реализацию "подаренных" идей уходит гораздо больше времени. "Честно говоря, иногда мне хватит и 20 минут, чтобы закончить работу. Но чаще всего я не останавливаюсь на этом — хочу сделать результат всё лучше и лучше. Поэтому иногда на работу может уйти и несколько часов. Я уже много лет учусь рисовать быстро, не жертвуя качеством", — no0tahuman.

Изображение © VK / no0tahuman

Самое интересное, что автор в детстве ходил в художественную школу, несмотря на это, тому, чем он занимается сейчас, пришлось учиться с нуля. Все работы создаются с помощью специальных программ на компьютере — в "художке" этому точно не учили.

Изображение © VK / no0tahuman

Так и приходится развиваться — на ошибках: "Я не ходил на курсы или что-то в этом роде. Это всё — много-много практики", — no0tahuman.

Изображение © VK / no0tahuman

С приходом популярности у автора стало всё больше и больше заказов, так что история про бедного художника — точно не про него. Расценки no0tahuman можно найти в открытом доступе, цены варьируются от $45 за простенький рисунок до $250 и выше за проработанный "арт".