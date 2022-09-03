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3 сентября, 07:00

10 фото таких глупых котов, что все теории об их внеземном происхождении сразу же рушатся

Есть теории, что кошки попали к нам на Землю с других планет. Интересно, но верить в это не получается. Посмотрите на этих 10 хвостатых — ну разве их предки смогли бы путешествовать по Вселенной?

"Ну и кто осмелится сказать, что я не фотогеничный?"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

"...И Бэлла Хадид такая говорит: "Нет, не делала я никаких подтяжек бровей!"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

"Когда подошёл с утра к зеркалу и не был готов к такому зрелищу"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

"Бутеркот"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

"Зато тепло!"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

"Отстань! Не видишь, что я занят? Лапу жую"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

"Когда сделал шаг со ступеньки, а другой не оказалось"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

"Да как вы смеете?! Я был совсем маленьким на этом фото!"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

"Самый бесполезный кот, которого я встречал"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

"Хотел попить, но случайно устроил себе китайскую пытку водой"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

10 котов, которым давно пора на пенсию, но они всё ещё самые хорошие мальчики и девочки в доме

10 котов, которым давно пора на пенсию, но они всё ещё самые хорошие мальчики и девочки в доме

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / avantgardecats

Сергей Трофимов

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