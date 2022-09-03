10 фото таких глупых котов, что все теории об их внеземном происхождении сразу же рушатся

"Ну и кто осмелится сказать, что я не фотогеничный?"

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"...И Бэлла Хадид такая говорит: "Нет, не делала я никаких подтяжек бровей!"

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"Когда подошёл с утра к зеркалу и не был готов к такому зрелищу"

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"Бутеркот"

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"Зато тепло!"

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"Отстань! Не видишь, что я занят? Лапу жую"

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"Когда сделал шаг со ступеньки, а другой не оказалось"

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"Да как вы смеете?! Я был совсем маленьким на этом фото!"

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"Самый бесполезный кот, которого я встречал"

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"Хотел попить, но случайно устроил себе китайскую пытку водой"