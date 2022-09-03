10 фото таких глупых котов, что все теории об их внеземном происхождении сразу же рушатся
Есть теории, что кошки попали к нам на Землю с других планет. Интересно, но верить в это не получается. Посмотрите на этих 10 хвостатых — ну разве их предки смогли бы путешествовать по Вселенной?
"Ну и кто осмелится сказать, что я не фотогеничный?"
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"...И Бэлла Хадид такая говорит: "Нет, не делала я никаких подтяжек бровей!"
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"Когда подошёл с утра к зеркалу и не был готов к такому зрелищу"
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"Бутеркот"
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"Зато тепло!"
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"Отстань! Не видишь, что я занят? Лапу жую"
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"Когда сделал шаг со ступеньки, а другой не оказалось"
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"Да как вы смеете?! Я был совсем маленьким на этом фото!"
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"Самый бесполезный кот, которого я встречал"
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"Хотел попить, но случайно устроил себе китайскую пытку водой"
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Животные/ домашние питомцы
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